Во Львове умер известный украинский музыкант Тарас Ших, который обрел популярность после создания группы "Мери" с Виктором Винником.
Группа просуществовала 15 лет, но популярным Ших остался и о сегодняшний день. Друзья покойного музыканта выразили свои соболезнования.
"Я не верю, что с тобой это могло произойти именно сейчас! Ты столько прошел, но всегда оставался человеком. Светлый, добрый и всегда с жаждой новых знаний и открытий, почему Бог забирает лучших? Покойся с миром, друг", - написала в Facebook Светлана Бурчишин.
Стоит отметить, что Тарас вместе с Виктором выпустили два студийных альбома за период существования группы "Мери" - "Мерідіани" (2007) и "Войны в прямом эфире" (2010). А также они сняли девять клипов.
Мери - Мерідіани
Мери - Ніжно
Мери - Сестра
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