Сегодня, 7 ноября, стало известно о смерти российского композитора Сергея Кузнецова. Его не стало в возрасте 58 лет.
По данным росСМИ, создатель группы "Ласковый май" имел проблемы с сердечно-сосудистой системой. Именно это и считают причиной смерти Кузнецова. Кроме того, Кузнецов страдал от алкогольной зависимости.
Известно, что Сергей в 1986 году создал группу "Ласковый май", одним из участников которой был воспитанник детского дома Юрий Шатунов. Кузнецов написал для группы такие хиты как "Седая ночь", "Белые розы", "Розовый вечер".
Напомним, в июне 2022 года умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Он скончался в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. Позже в сети появилось видео, как друзья Шатунова пытались спасти его от смерти.
После смерти артиста стало известно, что он ненавидел украинцев. Более того, Юрий Шатунов с 2014 года поддерживал Россию и преступный режим Владимира Путина. После полномасштабного вторжения он не сказал ни слова о войне в Украине.
Директор покойного исполнителя Аркадий Кудряшов и вовсе заявил, что Шатунов собирался воевать против Украины.