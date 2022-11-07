Подробностей смерти Сергея Кузнецова пока нет.

Сегодня, 7 ноября, стало известно о смерти российского композитора Сергея Кузнецова. Его не стало в возрасте 58 лет.

По данным росСМИ, создатель группы "Ласковый май" имел проблемы с сердечно-сосудистой системой. Именно это и считают причиной смерти Кузнецова. Кроме того, Кузнецов страдал от алкогольной зависимости.

Известно, что Сергей в 1986 году создал группу "Ласковый май", одним из участников которой был воспитанник детского дома Юрий Шатунов. Кузнецов написал для группы такие хиты как "Седая ночь", "Белые розы", "Розовый вечер".

Видео дня

Напомним, в июне 2022 года умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Он скончался в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. Позже в сети появилось видео, как друзья Шатунова пытались спасти его от смерти.

После смерти артиста стало известно, что он ненавидел украинцев. Более того, Юрий Шатунов с 2014 года поддерживал Россию и преступный режим Владимира Путина. После полномасштабного вторжения он не сказал ни слова о войне в Украине.

Директор покойного исполнителя Аркадий Кудряшов и вовсе заявил, что Шатунов собирался воевать против Украины.

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