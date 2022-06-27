Такую новость сообщил директор певца.

В России недавно простились с экс-солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Теперь выяснилось, что артист, умерший 23 июня, планировал пойти на фронт в качестве добровольца. Об этом заявил директор покойного исполнителя Аркадий Кудряшов в ходе церемонии прощания.

Аркадий подчеркнул, что после 24 февраля Шатунов предложил пойти вместе с ним в качестве "освободителей" на украинскую территорию.

"Юра сказал: "Аркадий, поехали запишемся добровольцами". Вот такая у него реакция была, вот первая реакция, самая первая, говорит: "Поехали на Донбасс", - цитируют слова Кудряшова росСМИ.

Отметим, после смерти исполнителя стало известно, что Юрий Шатунов ненавидел украинцев. Например, артист отказывался выступать на корпоративе, если заказчиком был украинец.

Напомним, СМИ рассказали, как актер Пореченков скатился на дно российской пропаганды.

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