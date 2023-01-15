Стало известно, что в возрасте 84 лет умер грузинский актер и музыкант Вахтанг Кикабидзе. Об этом сообщил грузинский телевизионный канал "Мтавари архи".
Причина смерти неизвестна, однако в СМИ пишут, что в последние годы Кикабидзе боролся с болезнью.
Чем известен Вахтанг Кикабидзе
Советский и грузинский певец и актер. В 1980 году он получил звание народного артиста Грузинской ССР, а в 2013 году - стал заслуженным артистом Украины. С 2020 года был депутатом парламента Грузии седьмого созыва.
Что Вахтанг Кикабидзе говорил о войне в Украине
Грузин выступил против кровожадной кремлевской политики. В своих интервью он неоднократно говорил, что поддерживает украинский народ в такой тяжелой борьбе с оккупантами.
В своем интервью украинской блогерше Рамине Эсхакзай Вахтанг Кикабидзе сказал, что регулярно следит за новостями из Украины и поражается тому, на какие зверские преступления способны россияне.
"Города сравняли с землей. Ничего не осталось. Ни одного дома. А что еще называется геноцидом?! Когда взрываются детдома, детские сады, родильные дома. У меня язык не поворачивается", - комментировал грузин.
Напомним, летом 2022 года Вахтанг Кикабидзе купил бус украинским военным.