Советский и грузинский певец, автор песен и киноактёр скончался в возрасте 84 лет.

Стало известно, что в возрасте 84 лет умер грузинский актер и музыкант Вахтанг Кикабидзе. Об этом сообщил грузинский телевизионный канал "Мтавари архи".

Причина смерти неизвестна, однако в СМИ пишут, что в последние годы Кикабидзе боролся с болезнью.

Чем известен Вахтанг Кикабидзе

Советский и грузинский певец и актер. В 1980 году он получил звание народного артиста Грузинской ССР, а в 2013 году - стал заслуженным артистом Украины. С 2020 года был депутатом парламента Грузии седьмого созыва.

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Что Вахтанг Кикабидзе говорил о войне в Украине

Грузин выступил против кровожадной кремлевской политики. В своих интервью он неоднократно говорил, что поддерживает украинский народ в такой тяжелой борьбе с оккупантами.

В своем интервью украинской блогерше Рамине Эсхакзай Вахтанг Кикабидзе сказал, что регулярно следит за новостями из Украины и поражается тому, на какие зверские преступления способны россияне.

"Города сравняли с землей. Ничего не осталось. Ни одного дома. А что еще называется геноцидом?! Когда взрываются детдома, детские сады, родильные дома. У меня язык не поворачивается", - комментировал грузин.

Напомним, летом 2022 года Вахтанг Кикабидзе купил бус украинским военным.

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