Девушка рассказала, как с ней общалась россиянка в Париже.

Украинская модель Даша Хлыстун рассказала, как российская журналистка пыталась поговорить с ней во Франции, где сейчас прооходит Неделя моды. По ее словам, девушка знала, что она из Украины и, вероятно, пыталась за ее счет поднять активность на своем YouTube-канале.

Как отметила Хлыстун, россиянка подошла к ней с вопросом "Ну что, поговорим?" Даша сразу поняла, что журналистка родом из России, так как случайно услышала ее разговор с другой девушкой. Но так как она заговорила с ней на английском, решила переспросить. Журналистка соврала, что она из Парижа, однако позже призналась, что родилась в России.

"Я на нее посмотрела и она сразу перешла на английский и сказала: "Давай пообщаемся на английском". Я говорю: "А вы откуда?". Она мне говорит: "Я из Парижа". "А родом откуда?". Она ответила: "Россия ". Я говорю: "Сори, нет", - сказала Даша в инста-сториз.

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Хлыстун добавила, что россиянка точно знала, что она из Украины. И, скорее всего, таким образом хотела набить себе подписчиков и поднять активность блога.

"Для чего она это сделала? Она хотела, чтобы я с ней заговорила по-английски, словно и не было ничего? Вот что она желала? Хотела ли она конфликта?", – добавила Даша.

Напомним, ранее Даша Хлыстун показала поклонникам, как подросла их с экс-"холостяком" Максом Михайлюком дочь.

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