Юморист Максим Галкин, который осуждает путинскую агрессию и поддерживает Украину, активно гастролирует по миру. В одной из стран его встретила украинка, которая не смогла не попросить его о фото.
Девушка уже показала неожиданный снимок с Галкиным в Instagram. Судя по описанию профиля, украинка жила в Харькове и была нейл-мастером. Вероятно, сейчас она живет за границей.
На фото Галкин позирует с непринужденной улыбкой. Его "застали" в повседневном наряде. Юморист был в простой серой футболке и темной куртке, также Галкин был в очках.
В последнее время юморист редко показывает свои "свежие" фото, а на видео использует фильтры. На этом же снимке Галкин показался таким, каким он есть.
"Ничего необычного, просто я с Максимом Галкиным. Спасибо за фото, и за то, что не боитесь осуждения и высказываете свое мнение", - написала украинка под фото с мужем Аллы Пугачевой.
Позиция Галкина - что юморист говорит о войне
Юморист осуждает путинский режим и критикует кремлевскую власть. В начале полномасштабной войны РФ против Украины Галкин и его жена Алла Пугачева переехали в Израиль вместе со своими детьми. 16 сентября 2022 года он пополнил реестр "иноагентов" России.
На одном из концертов юморист прокричал "Героям Слава". А недавно он потребовал снять с себя статус "иноагента". После этого Галкин неожиданно заговорил на украинском языке.