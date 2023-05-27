Юморист получил от девушки немало слов благодарности.

Юморист Максим Галкин, который осуждает путинскую агрессию и поддерживает Украину, активно гастролирует по миру. В одной из стран его встретила украинка, которая не смогла не попросить его о фото.

Девушка уже показала неожиданный снимок с Галкиным в Instagram. Судя по описанию профиля, украинка жила в Харькове и была нейл-мастером. Вероятно, сейчас она живет за границей.

На фото Галкин позирует с непринужденной улыбкой. Его "застали" в повседневном наряде. Юморист был в простой серой футболке и темной куртке, также Галкин был в очках.

Видео дня

В последнее время юморист редко показывает свои "свежие" фото, а на видео использует фильтры. На этом же снимке Галкин показался таким, каким он есть.

"Ничего необычного, просто я с Максимом Галкиным. Спасибо за фото, и за то, что не боитесь осуждения и высказываете свое мнение", - написала украинка под фото с мужем Аллы Пугачевой.

Позиция Галкина - что юморист говорит о войне

Юморист осуждает путинский режим и критикует кремлевскую власть. В начале полномасштабной войны РФ против Украины Галкин и его жена Алла Пугачева переехали в Израиль вместе со своими детьми. 16 сентября 2022 года он пополнил реестр "иноагентов" России.

На одном из концертов юморист прокричал "Героям Слава". А недавно он потребовал снять с себя статус "иноагента". После этого Галкин неожиданно заговорил на украинском языке.

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