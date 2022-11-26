Украинки Регина Тодоренко и ANNA ASTI посетили светское мероприятие в Москве.

Российские артистки родом из Украины Регина Тодоренко и ANNA ASTI посетили церемонию награждения музыкальной премией в Москве. Девушки радовались жизни, пока Россия бомбила их родную Украину.

Светское мероприятие состоялось 23 ноября, как раз тогда, когда украинцы находились без света, воды, тепла и связи из-за российской массированной атаки на энергообъекты нашей страны.

И пока украинцы находятся в крайне сложной ситуации, ANNA ASTI получила статуэтку на премии.

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"Вчера забрали нашу первую статуэтку. Хочу поблагодарить Вселенную за то, что ведет меня самым невероятным путем! Мою лучшую команду! И всех вас, спасибо, что верите в меня. И да, главный герой – это любовь! А также спасибо журналу "ОК! " за отличную церемонию", – написала Дзюба в своем Telegram-канале.

А вот Регина Тодоренко, которая молчит о войне, чтобы не ссориться со своим мужем-россиянином Владом Топаловым, не получила награду. Она лишь красовалась на красной дорожке в розом платье и восхваляла своего нового стилиста.

Отметим, ANNA ASTI родилась в Черкассах. Как рассказала украинская блогерша Алина Шаманская, в первые дни войны Анна находилась в Украине и вместе со своими родными пряталась в бомбоубежище. Однако вскоре она вернулась в Россию и продолжила там выступать. Певица цинично выпустила клип с путинистом Филиппом Коркоровым "Хобби".

Регина Тодоренко, родившаясь в Одессе, и вовсе выпустила песню "Он за мной", в которой обратилась к своим родителям со словами, что больше не вернется домой и не нужно ей звонить.

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