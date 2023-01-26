В РФ на известного юмориста просят завести уголовное дело и обвиняют в дискредитации армии.

В России на Семена Слепакова попросили возбудить уголовное дело о дискредитации армии РФ. Соответствующее прошение к главе Следственного комитета РФ направил Фонд защиты национального исторического наследия.

Теперь Следственный комитет должен проверить Слепакова на предмет высказываний, "порочащих честь российской армии". Причиной тому стала его "Колыбельная" о погибшем солдате.

Вот что спел Слепаков под гитару:

"А твой средний брат стал, Ванюша, предателем,

Боже, его грешного спаси и прости!

Не послушал, Вань, ни отца он, ни матери

И специалистом стал каких-то айти

А теперь героем воротился обратно,

Целых девять месяцев страну защищал.

Скоро мы ему установим оградку

И красивый памятник – мэр обещал.

Бою-бай, бою-бай,

Все враги подохнут, а мы попадем в рай".

Видео с песней Семен Слепаков закончил фразой: "Может и плохая мама, но зато великая страна".

Кто такой Семен Слепаков и что он говорит о войне в Украине

Российский комедийный актер и сценарист родом из Пятигорска. Долгие годы строил свою карьеру на центральных телеканалах, снимался в сериалах.

Весной 2022 года Слепаков обратился к президенту страны-агрессора Путину, а также выступил против войны в Украине.

СМИ пишут, что сейчас знаменитость живет в Израиле. В России планируют признать его "иноагентом".

Напомним, российской певице Монеточке исписали двери после антивоенных высказываний.

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