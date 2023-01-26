В России на Семена Слепакова попросили возбудить уголовное дело о дискредитации армии РФ. Соответствующее прошение к главе Следственного комитета РФ направил Фонд защиты национального исторического наследия.
Теперь Следственный комитет должен проверить Слепакова на предмет высказываний, "порочащих честь российской армии". Причиной тому стала его "Колыбельная" о погибшем солдате.
Вот что спел Слепаков под гитару:
"А твой средний брат стал, Ванюша, предателем,
Боже, его грешного спаси и прости!
Не послушал, Вань, ни отца он, ни матери
И специалистом стал каких-то айти
А теперь героем воротился обратно,
Целых девять месяцев страну защищал.
Скоро мы ему установим оградку
И красивый памятник – мэр обещал.
Бою-бай, бою-бай,
Все враги подохнут, а мы попадем в рай".
Видео с песней Семен Слепаков закончил фразой: "Может и плохая мама, но зато великая страна".
Кто такой Семен Слепаков и что он говорит о войне в Украине
Российский комедийный актер и сценарист родом из Пятигорска. Долгие годы строил свою карьеру на центральных телеканалах, снимался в сериалах.
Весной 2022 года Слепаков обратился к президенту страны-агрессора Путину, а также выступил против войны в Украине.
СМИ пишут, что сейчас знаменитость живет в Израиле. В России планируют признать его "иноагентом".
Напомним, российской певице Монеточке исписали двери после антивоенных высказываний.