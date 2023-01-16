Известный телеведущий Андрей Бедняков показал, как россияне реагируют на ракетный удар по Днепру. Так, ведущий опубликовал скриншот сообщения неадекватной россиянки, которая в ответ на фото с места трагедии написала: "Понятно, что это фейк. Зарабатываете на горе".
Шоумен зашел на ее страницу и нашел публикацию, в которой сказано, что близкий человек этой женщины отправился на "СВО" (так в России называют войну, - ред) убивать мирных украинцев.
Другая зомбированная россиянка написала Беднякову: "Интересно, ваших много сдохло?"
В ее профиле шоумен также нашел информацию о том, что возлюбленный женщины поехал воевать против Украины.
Ракетный удар по Днепру 14 января: подробности
Около 13:00 14 января по всей Украине началась масштабная воздушная тревога. Россия выпустила ракеты в сторону мирных городов. Одна из ракет попала в многоэтажку в Днепре.
Согласно данным ГСЧС по состоянию на 10:00 16 января, под завалами погибли 35 человека, двое из них - дети. Спасти из-под завалов удалось 39 человек.
Рядом с местом трагедии спасатели развернули палатки, где пострадавшие могут согреться, поесть, получить вещи первой необходимости, пообщаться с психологом.
По предварительным данным, разрушено 72 квартиры и повреждено более 230 квартир.
Напомним, Галкин прокомментировал зверский ракетный удар по Днепру.