15 сентября они обвенчались.

Участник группы Kalush Orchestra Виталий Дужик сыграл свадьбу со своей девушкой Евгенией. Церемония бракосочетания состоялась в Киеве в украинском стиле.

Сама свадьба состоялась в июне, а 15 сентября молодожены решили обвенчаться. Для такого торжественного события они выбрали традиционные наряды с вышивкой.

"О нашей любви прочтете в наших глазах. Взгляд сам написал строки любви. Мы очень хотели венчаться в традиционном наряде. У меня строй моей прабабушки – Бориспольщина, у Виталика – Волынь. Почему именно эти регионы? Потому что это края, где мы родились и выросли. Для нас было важно, чтобы каждый из нас был в наряде своего региона, что символизировало бы объединение", - написала девушка в соцсетях.

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Она добавила, что несмотря на то, что они из разных регионов, судьба их все же свела.

"Любовь соединила нас, свела наши дороги", – добавила Евгения.

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