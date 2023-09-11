Актер сыграл свадьбу в своем доме.

Американский актер Крис Эванс сыграл тайную свадьбу со своей возлюбленной, португальской актрисой Альбой Баптистой. Церемония бракосочетания состоялась в их доме в Бостоне.

Разделить этот день со счастливыми молодоженами пришли только самые близкие друзья и родственниками. Прессы на свадьбе не было, так как "капитан Америка" пожелал оставить свою женитьбу в тайне.

Более того, как сообщает PageSix, гостей просили сдать телефоны, чтобы они не могли ни фотографировать, ни снимать на видео все происходящее. А также им нужно было подписать договор о конфиденциальности.

Видео дня

Стоит отметить, что Эванс и Баптиста вместе около года. Однако их отношения так стремительно развиваются, что они решили поскорее сыграть свадьбу. Интересно, что актер называет возлюбленную своей мечтой.

Чем известен Крис Эванс

Эванс начал карьеру с телевизионного сериала "Противоположный пол", и, вдобавок к работе в супергеройских фильмах, появлялся в таких картинах, как "Недетское кино", "Сквозь снег", "Одарённая" и "Достать ножи". В 2014 году он дебютировал как режиссёр с фильмом "Прежде чем мы расстанемся", где также исполнил главную роль.

Однако мировую известность Эвансу принесла роль Капитана Америка в кинематографической вселенной Marvel.

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