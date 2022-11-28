Алина Ершова заявила, что радоваться вылету девушек - это как танцевать на костях.

12 сезон романтического реалити "Холостяк" с Алексом Топольским продолжается. За пять выпусков шоу покинули многие девушки, в том числе и те, которые уже успели полюбиться зрителям.

В последнем эфире шоу покинула Юлия Кавчук, которая запомнилась благодаря голубцам на первой вечеринке. Девушка была очень веселой, всегда шутила, поэтому и поклонники проекта, и другие участницы успели ее полюбить. Однако после того, как стало известно об ее вылете, многие порадовались, что конкуренток на сердце Топольского стало меньше.

Вступиться за Юлию решила Алина Ершова, которая летала с Алексом в Стамбул. На своей странице в Instagram она сказала:

Видео дня

"Обсуждать кого-то из девушек за спиной – мне неинтересно. Тем более, если эта девушка уже покинула проект. Тем более, если я знала о ее чувствах к Алексу. Радоваться чужому горю для меня – танцы на костях".

Напомним, в пятом выпуске шоу "Холостяк-12" домой отправилась и визажистка Роксолана. Топольский заявил, что не чувствует заинтересованности со стороны девушки.

Вас также могут заинтересовать новости: