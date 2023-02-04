Аделина Дели сообщила о том, что ждет появления первенца.

Участница 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Аделина Дели поделилась со своими поклонниками радостной новостью - она ждет ребенка. 20-летняя танцовщица балета Насти Каменских поделилась в Instagram фотографиями с округлым животом.

Аделина не раскрыла, кто же является отцом ее ребенка, и рассказала своим фанатам, планирует ли она декретный отпуск.

"Я не сильно представляю себя домохозяйкой. Даже сказала бы, что это исключено. Только развитие и работа. Сразу в строй после родов. У меня не удается держать себя в адекватном моральном состоянии, сидя дома и не имея графика. Сразу деградирую", - поделилась в блоге будущая мама.

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Аделина Дели на шоу "Холостяк"

Девушка принимала участие в 12-ом сезоне и боролась за сердце Алекса Топольского, однако она быстро покинула проект. Топольский заподозрил, что танцовщица пришла на шоу не столько чтобы найти любовь, сколько чтобы пропиариться и показать себя, поэтому попрощался с ней еще в самом начале.

После ее вылета вокруг проекта разгорелся скандал - Аделина Дели обвинила Алекса в том, что он выбросил ее подарок. Дело в том, что на первой церемонии знакомства каждая участница должна была преподнести Топольскому подарок - это обязательное условие. Девушка подарила большую подушку со своим изображением.

"Благодарю его величество "холостяка" за то, что сохранил мой подарок, лучше бы мне вернул назад, потому что случайно его найти на просторах инсты – кринж. Я так понимаю, что она (подушка, - УНИАН) понадобилась, чтобы обогреть убежище. Рада, что однажды она все-таки послужила людям там, но это заслуга не Алекса, а работников, которые передали мой подарок на доброе дело", - высказывалась Аделина.

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