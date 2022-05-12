По многочисленным просьбам Наталья пригласила на разговор адвоката и блогера Марка Фейгина и советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича.

На личном Youtube-канале Натальи Мосейчук, который был открыт около месяца назад, уже первые 100 000 подписчиков. И более 4 миллионов 150 тысяч просмотров. По многочисленным просьбам Наталья пригласила на разговор адвоката и блогера Марка Фейгина и советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича.

На 78-й день войны Наталья Мосейчук провела беседу втроем с Марком Фейгиным и Алексеем Арестовичем, чтобы обсудить, в чем секрет их такой народной поддержки в ютюбе, такого меткого формата в настоящее время.

Алексей Арестович отметил: "Я много раз старался не выходить на связь на интервью с Марком каждый вечер. И возможности не всегда хватало. Командировка. Да и не всегда были новости. Но в конце концов я понял, мы - не новостное агентство. Людям нужна оценка и мнение. И есть еще вторая вещь - само наличие такой передачи перед сном. Сначала я думал - буду выходить на такие интервью с Марком 2-3 раза в неделю. Но люди начали писать: как так, мы не можем заснуть".

В эксклюзивном интервью Фейгин рассказал, как против Арестовича в россии запустили пропагандистскую машину. Договариваются ли они о чем будут говорить в эфирах. Как Арестовичу удается успокаивать миллионы людей. Что будут делать они после победы Украины. Какой должна быть оппозиция в России. Почему Зеленский решил остаться в Киеве. Где был Ермак в первые дни войны. Не обошли вниманием и инцидент с попыткой нападения россиян на Наталью Мосейчук в Берлине.

Наталья Мосейчук прокомментировала: "Это наше видео на канале мои зрители долго ждали, просили. Мое интервью с Фейгиным и Арестовичем. Каждый вечер огромное количество украинцев, россиян по всему миру смотрят их в ютюбе. Формат рожден войной. Формат-феномен. Никогда до и никогда после не удастся установить такой рекорд просмотров онлайн – полмиллиона одновременно. Поговорили о том, почему Арестовича ненавидят в Кремле и приедет ли работать Фейгин в Киев".

Аудитория с первых минут после публикации видео поддержала Наталью в комментариях: "Бальзам на душу. Спасибо, Наталья!"; "Вау! Эфир супер! Слава Украине!"; "Неожиданно, но очень-очень интересно. Молодцы!";

Смотрите интервью Натальи Мосейчук с Марком Фейгиным и Алексеем Арестовичем:

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