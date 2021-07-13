Маргарита Соколова отреагировала на слухи вокруг состояния певицы.

Менеджер российской певицы МакSим Маргарита Соколова опровергла слухи о том, что певица находится в критическом состоянии и у нее развивается сепсис.

По словам представительницы певицы, все не так плохо, как об этом пишут.

"Мне очень жаль что сегодня утро началось с переполоха. Очередной впрыск ядовитой информации, который в прямом смысле отравляет жизнь людей негативом. Какие-то выдуманные подруги и якобы достоверная инфа. Давайте все же не оставлять надежду и то что есть показатели к улучшению состояния артистки, сохранять спокойствие и веру! Всем здравия", - сказала Соколова.

МакSим госпитализировали: что известно

Ранее в Instagram певица писала, что сдала тест на коронавирус, он оказался отрицательным. Но состояние исполнительницы ухудшалось, не падала температура, ее госпитализировали и обнаружили поражение легких от 40%.

19 июня представитель певицы рассказал, что ее ввели в искусственную кому "для более эффективного лечения".

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Автор: Диана Могилевич