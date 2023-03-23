Лавров заявил, что она никогда не была звездой номер один.

Экс-директор Таисии Повалий заявил, что исполнительница никогда не была популярной. По его словам, ей не удавалось собирать полные залы, да и успешных туров у нее не было.

"Она не собирала залы. Всегда, как говорится, "три калеки в зале". На моей памяти она не имела успешных туров. Потому что Повалий никогда не была звездой номер 1. Корпоративы у нее были, но немного. У Повалий есть одна песня, которая пошла в народ – "Одолжила". Все, больше, по моему мнению, нет ничего", – сказал Сергей Лавров в комментарии росСМИ.

Он добавил, что сейчас она теряет слишком много денег якобы из-за своего происхождения. Лавров выдал, что россияне не хотят идти к ней на концерт, так как она родом из Украины.

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"Сейчас наши граждане настроены очень патриотично. И не разбираются: на чьей стороне Повалий или та самая Лорак. Понимают: Украина и все – не хотят идти на концерт", – добавил Лавров.

Позиция Таисии Повалий по войне в Украине

После 2014 года Повалий продолжила жить и выступать в России. Вероятно, кровавые рубли настолько затмили ее рассудок, что она продолжила жить в стране-агрессора даже после начала полномасштабной войны.

Кроме того, она продолжает выступать на российских концертах и исполнять песни на украинском языке. Ее неоднократно критиковали за цинизм.

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