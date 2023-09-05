Британский актер и писатель пожелал Вооруженным силам Украины успехов на поле боя, а россиянам посоветовал отступить.

Знаменитый британский актер и писатель Стивен Фрай, который посещает Украину, озвучил свои пожелания украинцам, отметив что хотел бы, чтобы глава Кремля Владимир Путин получил инсульт, или его в конце концов бросили за решетку за все совершенные в Украине преступления.

Об этом Фрай сказал в эфире телемарафона. "Очевидно, я бы хотел, чтобы у Путина был какой-то инсульт или его пожизненно арестовали, и он доживал где-то в подвале. Но что бы я хотел сейчас, конкретно, - чтобы Запад не прекращал поддержку украинцев. Поскольку я немного волнуюсь из-за американских выборов в следующем году. И, конечно, я желаю Вооруженным силам Украины успехов на поле боя. А россиянам скажу: единственное решение для них - отступить и перестать говорить ультиматумами типа "вот как отдадите Донбасс, то может мы подумаем...". Нет, вы не можете отдать им то, что им не принадлежит. Поэтому я желаю украинцам стойкости", - сказал он.

Фрай также поделился впечатлениями от увиденного в Украине, в частности, в столице.

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"Конечно, я на все смотрел как немного чудаковатый турист еще в поезде. И, конечно, я по своей неосведомленности думал увидеть истерзанные войной здания просто по всюду, на каждом шагу. А на самом деле ты видишь современные дома. Это то, что я, например, увидел в центре Киева. Красивая опера, люди спешат по своим делам, кафе работают, магазины открыты. А потом раздалась воздушная тревога, и это меня вернуло в реальность, и ты понимаешь, что вот она - опасность. И это правда. И опасно везде. Но несмотря на это, я все равно буду путешествовать", - отметил он.

Стивен Фрай в Киеве - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, известный британский актер, писатель и сценарист Стивен Фрай в Instagram сообщил, что приехал в Киев. В частности, он поделился с подписчиками фотографией с поезда "Укрзализныци", снимком маски для самопомощи в киевском отеле, надписью "укрытие", фото одного из мест в центре столицы.

Он сообщил также, что за 12 часов пребывания в Киеве уже наблюдал за хирургической операцией раненого солдата, которая проводилась и во время сирены воздушной тревоги, общался с другими ранеными, а также с молодой женщиной, которая всего две недели назад потеряла мужа на фронте. Говоря о своих впечатлениях от общения с украинцами, отметил, что всех их объединяет необычное чувство юмора, а также глубокая непоколебимая решимость противостоять врагу и сохранить свою независимость и суверенитет.

Фрай принял приглашение на саммит по вопросам психического здоровья от Администрации президента Украины.

На странице саммита первых леди и джентльменов в Instagram сообщили, что актер согласился стать его ведущим.

Как известно, в 2021 году первая леди Украины Елена Зеленская учредила международное объединение супругов первых лиц мира для обмена опытом и реализации совместных проектов ради благосостояния людей в мире.

Прошлогодний саммит назвали "Украина и мир: будущее, которое мы (от)строим вместе". В этом году встреча посвящена ментальному здоровью.

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