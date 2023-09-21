Певица решила обратиться к своим поклонникам.

Украинская певица Тина Кароль приятно удивила фанатов. Артистка опубликовала видео со своего концерта, на котором она поделилась размышлениями и заявила, что не считает себя звездой.

По словам певицы, она не знает, чем бы занималась, если не творчеством. Кароль считает, что сейчас она на своем месте.

"Меня иногда спрашивали: "Если не петь, то что?". Ничего. Я просто на своем месте, это моя профессия. Это сегодня так, а завтра я приду к вам покупать вкусненький хлеб, или лечиться, или просто просить совет, или гордиться, болеть за вас. Завтра вы - мои звезды. Вы - мой ориентир", - сказала певица.

При этом Кароль добавила, что считает себя обычным человеком. Певица утверждает, что она не звезда.

"Мы едины и одинаковы. Я не звезда. Я обычная, как вы", - заявила артистка.

Реакция сети

В комментариях фаны отметили, что слова певицы их очень умилили. Пользователи пишут:

"Эти слова очень мудрые, многим нужно их понять и услышать"

"Это лучшее, что я слышал от звезд"

"Гордимся вами, Тиночка".

Напомним, недавно стало известно, что на новую песню Тины Кароль отреагировала София Ротару. Она редко проявляет активность в публичном пространстве, но сделала исключение ради хита, который представила певица.

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