Среди успешных украинок, представленных в книге, – Елена Зеленская, Милла Йовович, Маша Ефросинина, София Андрухович, Эмине Джапарова, Анна Ризатдинова, Джамала и многие другие.

Украинская певица Тина Кароль украсила обложку коллекционного издания книги Ukrainian Women in Vogue.

Читайте такжеТину Кароль наградили орденом княгини ОльгиОб этом сообщается на сайте Vogue UA.

Новая книга украинского Vogue посвящена героиням, которые меняют мир здесь и сейчас и оставляют свой след в истории.

Среди успешных украинок, представленных в книге, – Елена Зеленская, Милла Йовович, Маша Ефросинина, София Андрухович, Эмине Джапарова, Анна Ризатдинова, Джамала и многие другие.

В книгу Ukrainian Women in Vogue вошли биографические справки о героинях, цитаты из интервью и избранные снимки для Vogue UA.

"Лучшие кадры из съемок Vogue UA превращают эту книгу в настоящую антологию феминизма и моды. Стильные образы 60 выдающихся украинок, которые нашли дело своей жизни, – источник вдохновения на все времена", – говорит главный редактор Vogue UA Филипп Власов.

Примечательно, что впервые в истории Vogue на обложке книги украинская звезда.

"Для меня большая честь украсить обложку книги Vogue и быть в ней рядом с женщинами, которые не только нашли дело своей жизни и достигли в нем успеха, а и вдохновляют других идти за своей мечтой и историей своего успеха представляют Украину в мире", – написала Кароль на своей странице в Instagram.

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Автор: Людмила Жерновская