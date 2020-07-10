"Такие изгибы": Тина Кароль в бюстгальтере показала роскошные формы (фото)

На снимках певица предстала в черном бюстгальтере и черной юбке миди, которые она сочетала с черными лакированными босоножками на шпильке.

Тина Кароль опубликовала в Instagram коллаж из снимков, на которых позирует в сексуальном образе "тотал блэк".

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На снимках певица предстала в черном бюстгальтере и черной юбке миди, которые она сочетала с черными лакированными босоножками на шпильке.

На голове Тина завязала черную бандану с желтым принтом.

Поклонники звезды в восторге от ее аутфита. "Такое утро я называю добрым", "Шикарная", " Ого, это пожар", " Тина, что ты с нами делаешь?", "Такие изгибы", "Сногсшибательная красотка", - написали в комментариях к фотоколлажу подписчики.

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