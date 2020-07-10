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"Такие изгибы": Тина Кароль в бюстгальтере показала роскошные формы (фото)

11:33, 10 июля 2020
Звезды
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Тина Кароль опубликовала в Instagram коллаж из снимков / Instagram Тина Кароль
Instagram Тина Кароль

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На снимках певица предстала в черном бюстгальтере и черной юбке миди, которые она сочетала с черными лакированными босоножками на шпильке.

На голове Тина завязала черную бандану с желтым принтом.

Поклонники звезды в восторге от ее аутфита. "Такое утро я называю добрым", "Шикарная", " Ого, это пожар", " Тина, что ты с нами делаешь?", "Такие изгибы", "Сногсшибательная красотка", - написали в комментариях к фотоколлажу подписчики.  

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Теги: #певица#Тина Кароль