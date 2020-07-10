"Такие изгибы": Тина Кароль в бюстгальтере показала роскошные формы (фото)
11:33, 10 июля 2020Звезды
403 0
На снимках певица предстала в черном бюстгальтере и черной юбке миди, которые она сочетала с черными лакированными босоножками на шпильке.
Тина Кароль опубликовала в Instagram коллаж из снимков / Instagram Тина Кароль
Тина Кароль опубликовала в Instagram коллаж из снимков, на которых позирует в сексуальном образе "тотал блэк".
Instagram Тина Кароль
Читайте также"Приходила на все съемки": в окружении Прилучного рассказали, как "папина дочка" Карпович "окрутила" его
На снимках певица предстала в черном бюстгальтере и черной юбке миди, которые она сочетала с черными лакированными босоножками на шпильке.
На голове Тина завязала черную бандану с желтым принтом.
Поклонники звезды в восторге от ее аутфита. "Такое утро я называю добрым", "Шикарная", " Ого, это пожар", " Тина, что ты с нами делаешь?", "Такие изгибы", "Сногсшибательная красотка", - написали в комментариях к фотоколлажу подписчики.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter