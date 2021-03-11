В сети множество комментариев-восхищений красотой певицы.

Популярная украинская певица Тина Кароль показала новые фото в соблазнительном образе, который пришелся по вкусу ее фанатам.

Читайте такжеТина Кароль показалась в роскошном белоснежном платье (фото)Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимки, на которых позирует в белом белье. В кадре можно оценить сочную грудь Тины.

В сети множество комментариев-восхищений красотой певицы: "Богиня", "Красотка", "Идеальная", "Огонь".

"А роза любить его хотела , но суть угрозы - поломать шипы о тело", - написала в посте Кароль. Скорее всего, это - строчки новой песни звезды.

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Автор: Ольга Робейко