Кароль очаровала фанов / Скриншот
Популярная украинская певица Тина Кароль показала новые фото в соблазнительном образе, который пришелся по вкусу ее фанатам.
Читайте такжеТина Кароль показалась в роскошном белоснежном платье (фото)Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимки, на которых позирует в белом белье. В кадре можно оценить сочную грудь Тины.
В сети множество комментариев-восхищений красотой певицы: "Богиня", "Красотка", "Идеальная", "Огонь".
"А роза любить его хотела , но суть угрозы - поломать шипы о тело", - написала в посте Кароль. Скорее всего, это - строчки новой песни звезды.
фото instagram.com/tina_karol
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