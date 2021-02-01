Певица показала бэкстейдж с фотосессии.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram ролик с фотосессии.

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На кадрах Тина позирует практически лежа на полу, а ноги она подняла на диван. Предстала Кароль в черном бюстгальтере и юбочке на завязках. Стоит отметить, что образ получился очень сексуальным.

"Мать моя женщина", "Волшебная", "Какая залипашка", "Невероятная", "Королева", "Ох, как огненно красиво", - осыпали Кароль комплиментами фанаты.

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Автор: Диана Могилевич