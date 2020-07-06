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"Неоновый демон": солистка The Hardkiss радикально изменила внешность (фото)

18:10, 06 июля 2020
Звезды
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Юлия Санина / Фото instagram.com/the_hardkiss

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Фото с новым цветом волос она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Юлия Санина позирует с жемчужными волосами с розовым отливом. 

"Неоновый демон", - так певица подписала фото.

На фото Санина позирует в фиолетовом кроп-топе и прозрачном бомбере. Свой образ она дополнила массивным ожерельем в виде цепи. Яркий макияж артистки выполнен в аналогичных тонах.

Поклонники высоко оценили эксперимент певицы, отметив, что новый образ ей к лицу: "Образ нереальный просто! Красотка!", "Боже, рай для глаз", "Какой потрясный образ!", "Юля, вам определённо идёт быть блондинкой", - отметили фолловеры.

Напомним, ранее Юлия Санина удивила поклонников  необычным макияжем.

Юлия Санина стала блондинкой / фото instagram.com/the_hardkiss

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Теги: #фото#The Hardkiss клип