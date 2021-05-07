Леся Никитюк позировала лежа у бассейна в отеле.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как утром нежилась с котом на солнышке возле бассейна в отеле.

Читайте также"Я сверху": украинская телеведущая игриво сверкнула грудью на съемках (фото)Фото утренних «процедур» она опубликовала в своем Instagram.

«Мур, мур. Утро в отеле начинается с котика. Классно здесь», – подписала она снимки

На фото Никитюк позирует лежа в купальнике, шляпе и с котом.

Некоторые подписчики отреагировали на снимки комплиментами: «Классные фото», «Почему не «холостячка»? Самая завидная невеста», «Две киски».

Но нашлись и те, кто раскритиковал телеведущую: «Лесичка! Уже и загорать не надо. Очень кожа и так загорелая. Тебя это старит. Отбеливайся».

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц