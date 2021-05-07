Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как утром нежилась с котом на солнышке возле бассейна в отеле.
Читайте также"Я сверху": украинская телеведущая игриво сверкнула грудью на съемках (фото)Фото утренних «процедур» она опубликовала в своем Instagram.
«Мур, мур. Утро в отеле начинается с котика. Классно здесь», – подписала она снимки
На фото Никитюк позирует лежа в купальнике, шляпе и с котом.
Некоторые подписчики отреагировали на снимки комплиментами: «Классные фото», «Почему не «холостячка»? Самая завидная невеста», «Две киски».
Но нашлись и те, кто раскритиковал телеведущую: «Лесичка! Уже и загорать не надо. Очень кожа и так загорелая. Тебя это старит. Отбеливайся».
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