Тарас Цымбалюк признался, что в таком юном возрасте и не подозревал, что станет звездой кино.

Тарас Тарас Цымбалюк, харизматичный актер, известный многим по роли Карпа в сериале "Кайдашева семья", решил поностальгировать и поделился с поклонниками архивным фото.

На снимке, опубликованном в Instagram Stories, 17-летний Тарас еще не мечтает об актерской славе, а работает стюардом на стадионе.

"Классная фотка. 2007 год. Я работаю стюардом на стадионе. В тот период было много мечтаний об актерской профессии было достаточно страхов, переживаний, внутренних ограничений", - подписал фото Тарас Цымбалюк.

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Он признался, что тогда даже не представлял, какой успех ждет его в будущем.

Сегодня, в свои 34 года, Тарас Цымбалюк - один из самых популярных актеров Украины. Он сыграл много ярких ролей в кино и театре, завоевав любовь зрителей своей харизмой и талантливой игрой.

"Тогда я не мечтал, что в свои 34 сыграю много ролей, которые меня объединят с таким количеством зрителей. Спасибо, что вы со мной", - обратился актер к своим поклонникам.

Цымбалюк также показал коллаж с фотографиями различных персонажей, которых он воплотил на экране. Это и драматические герои, и комедийные персонажи, и исторические личности. Каждая роль - это новая грань его таланта, новое перевоплощение, которое захватывает и поражает.

История Тараса Цымбалюка - это история о том, как мечты сбываются, если верить в себя и упорно работать. От скромного стюарда на стадионе до звезды украинского кино - путь актера был непростым, но он доказал, что все возможно, если иметь талант и стремление к успеху.

Напомним, звезда "Поймать Кайдаша" произвел фурор в сети новым имиджем.

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