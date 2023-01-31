Певица устроила гендер-пати, на котором и узнала, кто у нее родится.

Украинская певица Светлана Тарабарова ждет третьего ребенка. Долгое время она не сообщала пол ребенка, и только сейчас решилась поделиться с поклонниками радостной новостью.

Знаменитость устроила гендер-пати, во время которого из большой коробки вылетели розовые воздушные шары. Таким образом стало понятно, что Тарабарова ждет девочку.

"Ждем девочку. Кто угадал?" – спросила у поклонников певица.

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Стоит отметить, что у Светланы Тарабаровой уже есть двое детей. Старшему сыну Ивану четыре года, а младшей дочери Марии - два. Кроме того, ранее Светлана говорила, что рождение мальчика - к продолжению войны, а девочки - к победе.

"Пусть нас ждет победа", - намекала певица.

Напомним, ранее Светлана Тарабарова рассказала, как спустя 11 месяцев ей удалось эвакуировать родителей из Херсона. Артистка добавила, что сейчас в городе Херсон действует бесплатная эвакуация - оставив заявку, можно выехать в более безопасный регион.

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