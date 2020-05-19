Светлана Тарабарова беременна во второй раз (фото)

Артистка сообщила о беременности в соцсети.

Певица Светлана Тарабарова сообщила о своей второй беременности.

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Радостной вестью она поделилась с фанатами на своей странице в Facebook.

"Друзья, я хочу поделиться с вами. Я беременна, во второй раз", - сообщила певица.

Тарабарова также опубликовала несколько снимков с уже приличным животиком.

"Несмотря на сложности, которые сопровождают период беременности, я считаю, что женщина в положении самая красивая!" - написала певица.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году Тарабарова родила первенца. Мальчика назвали Иваном.