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Светлана Тарабарова беременна во второй раз (фото)

13:05, 19 мая 2020
Звезды
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Тарабарова сообщила о второй беременности / Фото: Facebook Светланы Тарабаровой

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Радостной вестью она поделилась с фанатами на своей странице в Facebook.

"Друзья, я хочу поделиться с вами. Я беременна, во второй раз", - сообщила певица.

Тарабарова также опубликовала несколько снимков с уже приличным животиком.

"Несмотря на сложности, которые сопровождают период беременности, я считаю, что женщина в положении самая красивая!" - написала певица.

Тарабарова второй раз беременна / Фото: Facebook Светланы Тарабаровой

Как сообщал УНИАН, в 2018 году Тарабарова родила первенца. Мальчика назвали Иваном.

Светлана Тарабарова ждет второго ребенка / Фото: Facebook Светланы Тарабаровой

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Теги: #фото