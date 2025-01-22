Он встал на сторону оккупантов.

Скандальный сын известной российской актрисы Марии Шукшиной - Макар Касаткин - пошел воевать против Украины. Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что Макар решил убивать украинцев после нескольких скандалов. Впервые он попал в громкий скандал в 2018 году. Он не признавал внебрачного ребенка от девушки, страдающей от наркотической зависимости.

Однако она все же настояла на тесте ДНК, чтобы доказать родство ребенка с наследником Шукшиной. Впоследствии и Макар, и его мама признали мальчика.

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Сообщается, что Мария Шукшина взяла внука к себе на воспитание после того, как мать мальчика попросила ее об этом. Позже Марка забрал к себе отец. Он какое-то время растил сына с косметологом Илоной Александровой. Но затем развелся с ней и переехал жить обратно к своей матери.

После того как Макар ушел на фронт, его сыном занимается бабушка. На каком именно направлении он находится - неизвестно.

Напомним, ранее известный украинский артист пошел воевать за оккупантов. Он передал привет поклонникам и сказал, что хочет вернуться с победой.

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