Мужчина уже начал узнавать родных.

Сын экс-участника группы "DZIDZIO" Лесика (настоящее имя Олег Турко), у которого прямо на сцене остановилось сердце, рассказал подробности его состояния.

Он отметил, что отец до сих пор находится в реанимации и врачи делают все возможное, чтобы музыканту стало лучше.

"Состояние - стабильно тяжелое. Говорит короткими фразами, узнает родных и друзей", - написал сын Лесика в своем Facebook.

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Он также поблагодарил всех за поддержку, которую почувствовала их семья. Об этом Турко-младший написал так:

"Спасибо каждому и каждой, кто нас поддерживает, и кто молится за его здоровье! Ваша поддержка очень чувствуется".

Что известно об инциденте с Лесиком

5 декабря на концерте певицы Натальи Бучинской музыкант Лесик должен был спеть три композиции. Однако во время исполнения второй песни он резко упал на сцене. Оказалось, что произошла остановка сердца, из-за которой артиста срочно увезли в больницу. По словам его жены, пока неизвестно, что именно стало причиной остановки сердца, однако 57-летний артист уже пришел в себя.

Напомним, ранее исполнительница Наталья Бучинская прокомментировала инцидент с Лесиком на концерте. Она призвала поклонников молиться за его здоровье и присоединиться к сбору средств на лечение.

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