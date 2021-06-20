Пугачева и Галкин в браке с 2011 года / фото УНИАН

Известному российскому юмористу Максиму Галкину исполнилось 45 лет. Его поздравляли коллеги и друзья в одном из московских ресторанов. 

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В конце вечеринки вынесли огромный торт, украшенный свечами-фейерверками. Как только именинник начал лакомиться выпечкой, гости начали кричать "Горько!". Галкин тут же публично поцеловал Примадонну в губы. Соответствующее видео опубликовала в "сторис" Настя Ивлеева.

Видео: starnews

Алла Пугачева и Максим Галкин: что известно о паре

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Автор: Ольга Робейко