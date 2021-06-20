Страстный поцелуй Пугачевой с Галкиным попал на видео

Несмотря на разницу в возрасте - Пугачевой 72 года, а Галкину - 45, - пара выглядит счастливой.

Известному российскому юмористу Максиму Галкину исполнилось 45 лет. Его поздравляли коллеги и друзья в одном из московских ресторанов. Читайте такжеАлла Пугачева отметилась неудачным нарядом (фото)Рядом с Галкиным была любимая супруга Алла Пугачева, блиставшая в молодежном платье. В конце вечеринки вынесли огромный торт, украшенный свечами-фейерверками. Как только именинник начал лакомиться выпечкой, гости начали кричать "Горько!". Галкин тут же публично поцеловал Примадонну в губы. Соответствующее видео опубликовала в "сторис" Настя Ивлеева. Видео: starnews Алла Пугачева и Максим Галкин: что известно о паре Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это пятый брак.

Пара воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью - Лизу и Гарри.

Вокруг семьи Пугачевой-Галкина не раз возникали слухи о разводе. СМИ писали о романе юмориста с российской ведущей Барановской. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Ольга Робейко

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