Галкин показал Пугачеву в новом образе / фото instagram.com/maxgalkinru
Известный российский юморист Максим Галкин опубликовал новую фотографию Аллы Пугачевой. На снимке Примадонна предстала среди зелени в кокетливом образе без макияжа.
Читайте такжеИсхудавшая Пугачева показалась в домашнем образе (фото, видео)"Ах, лето!" - подписал снимок супруги Галкин на своей странице в Instagram.
"Свежая", "Красивая женщина", "Так выглядит счастливая женщина", "Хороша", "Она вообще не стареет?", - пишут в комментариях под фотографией Аллы Борисовны.
Алла Пугачева и Максим Галкин: что известно о паре
- Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это пятый брак.
- Пара воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью - Лизу и Гарри.
- Вокруг семьи Пугачевой-Галкина не раз возникали слухи о разводе. СМИ писали о романе юмориста с российской ведущей Барановской.
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