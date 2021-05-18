Галкин показал Пугачеву в новом образе / фото instagram.com/maxgalkinru

Известный российский юморист Максим Галкин опубликовал новую фотографию Аллы Пугачевой. На снимке Примадонна предстала среди зелени в кокетливом образе без макияжа.

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"Свежая", "Красивая женщина", "Так выглядит счастливая женщина", "Хороша", "Она вообще не стареет?", - пишут в комментариях под фотографией Аллы Борисовны.

Алла Пугачева и Максим Галкин: что известно о паре

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Автор: Ольга Робейко