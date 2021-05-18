Подписчики осыпали Пугачеву комплиментами. Они отметили, что звезда выглядит свежо.

Известный российский юморист Максим Галкин опубликовал новую фотографию Аллы Пугачевой. На снимке Примадонна предстала среди зелени в кокетливом образе без макияжа.

Читайте такжеИсхудавшая Пугачева показалась в домашнем образе (фото, видео)"Ах, лето!" - подписал снимок супруги Галкин на своей странице в Instagram.

"Свежая", "Красивая женщина", "Так выглядит счастливая женщина", "Хороша", "Она вообще не стареет?", - пишут в комментариях под фотографией Аллы Борисовны.

Алла Пугачева и Максим Галкин: что известно о паре

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это пятый брак.

Пара воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью - Лизу и Гарри.

Вокруг семьи Пугачевой-Галкина не раз возникали слухи о разводе. СМИ писали о романе юмориста с российской ведущей Барановской.

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Автор: Ольга Робейко