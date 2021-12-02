Активист хочет запретить въезд Басте из-за того, что он поддерживает агрессию РФ.

Украинский общественный деятель Сергей Стерненко рассказал, что артист Баста угрожает национальной безопасности Украины, поскольку участвует в российских пропагандистских мероприятиях.

Об этом сообщает "Радио НВ".

"Он (Баста, - УНИАН) был членом жюри по отбору лучшей песни про Крымский мост, где победителем была песня с припевом "такой желанный Крымский мост соединил два берега России", - сказал Стерненко.

Читайте такжеКсения Мишина об интимных сценах: "Секс не такой, как в жизни"Также он добавил, что Баста поддерживает агрессию РФ по отношению к Украине. Поэтому он считает, что ему нужно запретить въезд в Украину. Кроме того, Стерненко уверен, что запретить въезд нужно и другим российским звездам. К примеру он привел Михаила Шуфутинского, чей концерт украинцы грозились сорвать.

По словам активиста, все российские звезды, которые приезжают в Украину делают это при письменном согласии СБУ.

"Украинское общество перестало делать большие протесты против этих гастролей, и они начали обратно возвращаться. Но большой вклад, к сожалению, внес и наш действующий "гарант", - сказал Стерненко, добавив, что президент Владимир Зеленский делает исключения для некоторых артистов.

Баста и его позиция по Украине: что известно

В 2017 году артист попал в "черный список" Министерства культуры, как деятель, представляющий угрозу национальной безопасности Украины. Причина - посещение оккупированного Крыма. Данный запрет действовал до 16 сентября 2020 года, после чего ограничения сняли.

В мае этого года Баста был в Киеве, к нему подошел мужчина и спросил о Крыме. В итоге охрана исполнителя напала на мужчину, который задал вопрос.

Кроме того, в августе 2021 года Баста дал концерт в Одессе. Украинцы устроили ему теплый прием, возле клуба образовалась толпа фанатов.

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Автор: Диана Могилевич