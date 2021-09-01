Рэпер участвовал в боксерских спаррингах.

Российский рэпер Баста опубликовал в Instagram видео с машины, в которой он ехал после боксерских спаррингов. На лице у него видно множество синяков и кровоподтеков.

"Были сегодня спарринги. Не знаю как оценивать свое участие, но, мне кажется, что я был на высоте. Соперник ни разу в меня не попал. Я курсировал, смещался, двигался. А на лице - это меня собака укусила за лицо просто", - сказал Баста.

Чуть позже он показал, как исправил ситуацию с синяками. И поблагодарил поклонников за отзывы о его внешнем виде. Фаны пошутили, что раны Басте тоже собака зализала.

Баста и его позиция по Украине: что известно

В 2017 году артист попал в "черный список" Министерства культуры, как деятель, представляющий угрозу национальной безопасности Украины. Причина - посещение оккупированного Крыма. Данный запрет действовал до 16 сентября 2020 года, после чего ограничения сняли.

Баста является автором песни о крымском мосте, где в припеве звучат слова "Крымский мост соединил два берега России". Также артист снимался в оккупированном Крыму в фильме "Кеды", где играл роль российского военного, который служит на полуострове.

В мае этого года Баста был в Киеве, к нему подошел мужчина и спросил о Крыме. В итоге охрана исполнителя напала на мужчину, который задал вопрос.

Автор: Диана Могилевич