Организаторы Нацотбора в этом году хотели пригласить больше членов жюри.

В правлении "Общественного" рассказали, почему украинский певец и продюсер Андрей Данилко отказался быть в составе жюри нынешнего года Национального отбора на "Евровидение-2022".

Об этом сообщил член правления Ярослав Лодыгин в эфире телеканала "Украина".

Он также отметил, что организаторы Нацотбора в этом году хотели пригласить больше членов жюри.

"Мы до последнего рассматривали возможность, что будет 4 или 5 членов жюри. И, насколько мне известно, господин Андрей в этот конкретный день уже давно был занят, поэтому мы не смогли его пригласить, - рассказал Лодыгин.

На шутливый вопрос ведущего о возможном корпоративе у Данилко, Лодыгин отметил, что этого не знает наверняка. Поэтому, несмотря на ожидания фанатов Нацотбора, артиста и продюсера Андрея Данилко среди членов жюри в этом году не будет.

Напомним, в этом году оценивать конкурсантов певицы Джамала и Тина Кароль, а также Ярослав Лодыгин. Также стало известно, что вести Нацотбор будут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

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