Нацотбор на Евровидение покажет лучших исполнителей от нашей страны, которые будут бороться за место на конкурсе.

12 февраля в Украине состоится финал национального отбора участников из Украины в престижном музыкальном конкурсе "Евровидение". Сам конкурс пройдет с 10 по 14 мая в Турине (Италия). Мы уже рассказывали, когда и где смотреть нацотбор на Евровидение онлайн. А сейчас расскажем подробнее о всех участниках от Украины, один из которых будет представлять нашу страну в мае.

Alina Pash "Тіні забутих предків"

Украинская певица в жанре рэп Алина Паш стала известной после выхода в финал песенного конкурса "X-фактор". Артистка также выиграла престижную европейскую награду Music Moves Europe Awards 2022. Алина исполняет этническую украинскую музыку в стиле хип-хоп, что делает её песни несколько похожими на треки прошлогодних звезд "Евровидения" Go-A.

Cloudless "All be alright"

Cloudless - это украинская группа в жанрах электро, поп и рок. Эта группа прославилась благодаря саундтрекам для сериала "Школа". Это уже вторая попытка ребят стать участниками от Украины на "Евровидение". Ранее они участвовали в нацотборе 2020 года.

Kalush Orchestra "Stefania"

Украинская рэп-группа исполняет треки на украинском языке с фольклорными мотивами. Проект совсем молодой, сформирован только в 2021 году. На нацотборе группа представит песню "Стефанія".

Barleben "Hear My Words"

Украинский певец Александр Барлебен исполняет песни в жанре соул. Родом он из Житомирской области. Алексей учавстововал в военных действиях на Донбассе и принципиально не поет на русском языке. Пробовал свои силы в шоу "Х-Фактор" и "Голос страны".

Barleben заменил на нацотборе выбывшего композитора LAUD, которого дисквалифицировали из-за нарушения правил конкурса.

Michael Soul "Demons"

Михаил Сосунов - белорусский певец, который учавствовал в нацотборах на "Евровидение" от Беларуси в 2016 и 2019 годах. В этом году он выступит за Украину. Украинским зрителям он известен как участник шоу "Голос страны 18".

Our Atlantic "Моя Любов"

Our Atlantic - украинская группа в жанре индипоп. Прославились благодаря победе на конкурсе молодых музыкантов "Koza Music Battle" в Тернополе. В конкурсной песне "Моя любов" музыканты затронут тему абьюза в семье.

Roxolana "GIRLZZZZ"

Настоящее имя украинской певицы - Роксолана Сирота. В 2019 году участвовала в конкурсе "Голос страны". В 2021 году запустила творческий проект "Ukraine Is", где выкладывали видеоклипы на стихи украинских поэтов. Самой популярной песней Роксоланы является песня "Очима", которая набрала почти миллион просмотров на YouTube.

Wellboy "Nozzy Bossy"

Антон Вельбой вырос в семье сельских музыкантов. В 2019 году был финалистом шоу "Х-Фактор". Его дебютная песня "Гуси" набрала 18 миллионов просмотров на YouTube и вошла в топ-20 прослушиваемых украинских песен в Apple Music.

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