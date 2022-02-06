Несмотря на ожидания фанатов Нацотбора, артиста и продюсера Андрея Данилко среди членов жюри в этом году не будет.

Общественный вещатель объявил третьего члена жюри Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2022. Оценивать конкурсантов будет певица Джамала.

Об этом сообщили на сайте Общественного.

Певица обрадовалась приглашению и радостно откликнулась.

"Приятно вернуться в Нацотбор снова в телевизионном формате. Это очень прикольно", - сказала победительница Евровидения-2016.

Звезда отметила, что такой формат отбора с 2016 года дал толчок не только представителям Украины на Евровидении, но и развития украинской музыки в целом.

Джамала отметила, что именно благодаря Национальному отбору, украинцы открыли для себя много новых имен.

"Мне кажется, этот отбор - не исключение. Крутой состав участников", - добавила певица.

Джамала пообещала, что будет оценивать всех конкурсантов по своему видению.

Несмотря на ожидания фанатов Нацотбора, артиста и продюсера Андрея Данилко среди членов жюри в этом году не будет. Вместе с Джамалой конкурсантов будут оценивать Тина Кароль и Ярослав Лодыгин.

Напомним, ранее стало известно, кто будет вести финал Нацотбора на Евровидение 2022.

Отметим, финал национального отбора на Евровидение 2022 пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00. А сам конкурс Евровидение 2022 пройдет в Турине. Два полуфинала состоятся 10 и 12 мая, а финал - 14 мая.

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