Принцу Филиппу рассказали об этих планах перед его смертью, хотя они должны были быть обнародованы по случаю его столетнего юбилея. Он был "доволен" этим решением.

Чтобы отдать дань уважения герцогу Эдинбургскому принцу Филиппу сделавшему успешную карьеру в Королевском морском флоте, его именем будет названа шлюпка.

Мужу королевы Елизаветы II принцу Филиппу рассказали об этих планах перед его смертью, хотя они должны были быть обнародованы по случаю его столетнего юбилея в июне этого года. Как сообщается, он был "доволен" этим решением. Герцог умер за два месяца до своего юбилея.

Генеральный директор Марк Дауи сказал: "Это большая честь не только для спасательной станции Wells Lifeboat Station, но и для RNLI в целом. Мы надеялись отметить долгую службу герцога Эдинбургского и поддержку морского сектора, назвав в его честь спасательную шлюпку. Мы слышали, что герцог был рад узнать о планах назвать в его честь спасательную шлюпку и что она будет обслуживать общину, расположенную возле Сандрингема. К большому сожалению, герцог умер до того, как его Королевское Высочество смог увидеть эту шлюпку. Но мы рады отдать дань уважения его наследию сегодня таким образом".

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В свою очередь менеджер по эксплуатации спасательных шлюпок Wells Lifeboat Крис Харди сказал, что Wells Lifeboat Station гордится тем, что имеет новую спасательную шлюпку класса Shannon, названную "Герцог Эдинбургский". "Мы не сомневаемся, что наша новая спасательная шлюпка продолжит важную работу по спасению жизней на море, которой, как мы знаем, Его Королевское Высочество был так увлечен на протяжении всей своей жизни", - сказал Гарди.

Объявление было сделано к 71-й годовщине со дня, когда принц Филипп возглавил HMS Magpie в 1950 году, сообщает ТСН со ссылкой на Hello!

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Автор: Ирина Погорелая