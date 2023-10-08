Провести ее в последний путь смогут все желающие.

Сегодня, 8 октября, стало известно о смерти народной артистки Украины, души украинской музыки Нины Матвиенко. Как сообщила ее дочь Антонина, прощание с великой артисткой состоится в среду, 11 октября.

Провести в последний путь знаменитость смогут все желающие. Прощание с ней начнется в 11:00 и закончится в 13:00.

Именно 11 октября все близкие, поклонники, друзья соберутся в филармонии, чтобы отдать честь и уважение народной артистке, которая всегда была добра к людям, поддерживала родную страну и желала только мира.

Видео дня

Смерть Нины Матвиенко - что известно

Нина Матвиенко умерла 8 октября, однако причина смерти пока неизвестна. На это трагическое событие уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что с нами навсегда останутся ее непревзойденный, подлинный и поистине магический голос, а также народные лирические и обрядовые песни.

София Ротару была более сдержанной. Она лишь написала: "Светлая память".

Вас также могут заинтересовать новости: