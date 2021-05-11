Телеведущие отдыхают в солнечной Турции.

Украинские телеведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая вырвались в отпуск вместе с детьми Иваном и Ильей.

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С солнечной Турции они показывают много ярких снимков, на которых они счастливы вместе. На своей страничке в Instagram Юрий Горбунов обнародовал снимок с яхты, на котором позирует вместе со своей беременной супругой. Катя стоит за Юрием и нежно его обнимает.

"Спасибо тебе любимая за чудо", - подписал снимок Горбунов.

Фанаты умилились таким снимком и начали оставлять множество позитивных комментариев.

"Желаем вам хорошенькую девочку", "Любовь увеличивается! Поздравляю", "Как же это приятно", "Класс, счастья вам", - написали фолловеры.

Отметим, полный выпуск "Голоса страны" вы можете посмотреть на 1+1 video.

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Автор: Диана Могилевич