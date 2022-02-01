Певица Grimes показала свою новую татуировку.

Известная канадская певица Grimes (настоящее имя – Клэр Буше) сделала новую "инопланетную" татуировку, чтобы в итоге получить "тело пришельца".

Как пишет Page Six, 33-летняя артистка опубликовала фото и рассказала о тату в Instagram-сторис. На данный момент они удалены.

Отмечается, что исполнительница нанесла белый узор на груди.

"Длинный медленный путь к неземному телу, полностью покрытому белым пигментом", – написала Grimes.

Известно, что девушка начала покрывать свою кожу "инопланетными" татуировками в апреле 2021 года. Тогда она на всю спину нанесла свою первую тату, которую разрабатывали художник Нуси Кьеро (Nusi Quero) и тату-мастер Tweak T.

Кроме этого, у Grimes есть тату головы пришельца на левой руке и алхимический символ планеты Юпитер на пальце. Еще тело певицы украшают рисунки, вдохновленные игрой The Legend of Zelda и вселенной "Властелина колец".

Напомним, певица Grimes три года состояла в романтических отношениях с американским бизнесменом Илоном Маском. В мае 2020 года у пары родился сын, которого они назвали странным именем X Æ A-XII. Осенью 2021-го Маск и Grimes расстались.

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