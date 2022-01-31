Пак Чи-мина попал в больницу с острой болью в животе.

Солист популярной южнокорейской группы BTS Пак Чи-мина попал в больницу после перенесенного коронавируса. На фоне заражения вирусом у него обострился аппендицит.

Известно, что Пак Чи-мина попал в хоспис 30 января с острой болью в животе, а также он жаловался на боль в горле. А сегодня, 31 января, ему сделали операцию по удалению аппендицита.

В больнице артист проведет еще несколько дней. Сейчас он восстанавливается после операции, которая, к слову, прошла успешно.

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BTS - южнокорейский бойбенд, сформированный в 2013 году компанией Big Hit Entertainment. Коллектив состоит из семи участников: RM (лидер группы), Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Джонгука.

BTS получили мировое признание после выпуска второго студийного альбома Wings, который считался самым успешным в их карьере до января 2018 года.

С момента дебюта BTS продали более 5 миллионов своих записей по всему миру. В апреле 2020 года BTS стали самыми продаваемыми артистами в истории Южной Кореи.

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