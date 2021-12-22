Артист похудел на 30 килограмм.

Украинский артист Виктор Бронюк ошарашил поклонников результатами своего похудения.

Еще десять лет назад Бронюк весил 120 килограмм, и именно таким его запомнили зрители. Сейчас же он обнародовал в своем инста-блоге новую фотографию, на которой выглядит совсем по-другому.

Читайте такжеТравести-дива Монро очаровала поклонников эффектным образомЗа последние годы солист группы "ТиК" привел свое тело в форму, значительно похудев. О похудении Виктор задумался после того, как начал быстро уставать на концертах из-за нагрузки, да еще и лишнего веса.

Сейчас он вместе с женой активно занимается спортом, правильно питается и ограничивает себя во вредных привычках. После того как он изменил образ жизни, ему удалось сбросить аж 30 килограмм.

Напомним, ранее лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк впервые рассказал, как едва не умер от коронавируса.

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