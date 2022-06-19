Певица поздравила его с днем рождения.

Известная певица София Ротару поздравила российского шоумена Максима Галкина с днем рождения. Ему исполнилось 46 лет.

В комментариях под его постом она написала: "Дорогой Максим! С Днем рождения! Будь здоров и счастлив! Всех тебе благ".

Стоит отметить, что с начала войны в Украине София Ротару не настолько активна в социальных сетях, как ранее. Она предпочитает отмалчиваться, называя себя аполитичной.

Удивительно и то, что Ротару много лет враждовала с Аллой Пугачевой, но после того, как Примадонну начали хейтить за антивоенную позицию, хоть и молчаливую, певица ее поддержала.

Напомним, ранее внучка Софии Ротару показала, что напоминает ей об Украине.

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