Модель, которая живет в США, назвала вещь, которая дорога ей как память.

Внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко выложила короткое видео в нежном розовом платье в пол. Ролик записан на фоне океана. В комментарии она отметила, что этот наряд напоминает ей о доме.

"Иди туда, где ты дышишь свободно. Это платье всегда занимало особое место в моей коллекции. Оно путешествовало со мной по миру, от Канн до Калифорнии, но всегда напоминало мне о доме", - написала Соня и поставила два смайлика - синее и желтое сердечки.

Отметим, ее звездная бабушка София Михайловна Ротару на четвертом месяце войны так и не высказала свою позицию. По словам ее концертного директора Сергея Лаврова, певица всегда была аполитичной.

Напомним, ранее внучка Софии Ротару высказалась о войне в Украине и призвала мировое сообщество принять меры.

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