Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина поделилась со своими подписчиками откровенными фото. Актриса показала ягодицы в розовом бикини.
На своей странице в Instagram Никитина разместила снимки из отдыха в Грузии. Сейчас звезда "Женского квартала" вернулась из Батуми и уже скучает по своему отпуску.
"Держу тучку на ручке", - написала Екатерина Никитина. Актриса добавила, что расскажет об отдыхе в Грузии чуть позже.
На фотографиях блондинка из "Женского Квартала" позирует на камеру в бикини. Комментаторы оценили спортивные формы актрисы, ее ягодицы поразили пользователей сети.
"Соблазнительница", "с такой фигурой море уходит на задний план", "красотка", - написали в комментариях поклонники Никитиной.
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