Екатерина Никитина похвасталась стройной фигурой на побережье в Грузии.

Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина поделилась со своими подписчиками откровенными фото. Актриса показала ягодицы в розовом бикини.

На своей странице в Instagram Никитина разместила снимки из отдыха в Грузии. Сейчас звезда "Женского квартала" вернулась из Батуми и уже скучает по своему отпуску.

"Держу тучку на ручке", - написала Екатерина Никитина. Актриса добавила, что расскажет об отдыхе в Грузии чуть позже.

На фотографиях блондинка из "Женского Квартала" позирует на камеру в бикини. Комментаторы оценили спортивные формы актрисы, ее ягодицы поразили пользователей сети.

"Соблазнительница", "с такой фигурой море уходит на задний план", "красотка", - написали в комментариях поклонники Никитиной.

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Автор: Полина Кузенко