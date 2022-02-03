Певица SLAVIA записала новую песню и назвала дату ее премьеры.

Украинская певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Притула), бывшая супруга артиста Дзидзьо назвала дату премьеры своей новой песни.

Радостную новость о завершении работы над композицией исполнительница сообщила в своем Instagram.

"Мы с саунд-продюсером, музыкальным продюсером шоу "Маска" сделали хит. Передаем вам привет! Премьера 11 февраля. Ждете?" – поинтересовалась она.

"Очень ждем, солнышко, ты – супер", "Ждем", "Это здорово, удачи", "Конечно, жду", "Классно! Считаем дни, чтобы послушать новую песню", – отреагировали подписчики.

Читайте также"Странное состояние": экс-жена Дзидзьо рассказала о болезни после возвращения с КубыРанее SLAVIA рассказывала, как вдохновилась на создание новой песни, путешествуя по Кубе: "Я отдохнула, вдохновилась и всем советую ездить в какие-то интересные места. После каждой новой поездки вы возвращаетесь совсем другим человеком. Яркие и незабываемые воспоминания остаются с вами на всю жизнь".

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