Сам принц Уильям якобы доволен тремя детьми.

Жена принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон не скрывает от семьи намерения родить четвертого ребенка.

Об этом пишет британский таблоид Express.co.uk.

Сейчас семья Миддлтон наслаждается женитьбой брата Кейт Джеймса, на свадьбе которого во Франции тайно побывали знаменитые супруги. Церемония прошла в Провансе.

Королевские эксперты утверждают, что недавнее отсутствие Кейт в общественной жизни в течение последних нескольких месяцев произошло из-за якобы "летних каникул" семьи.

Читайте такжеИконы стиля: 6 самых модных звезд, которые восхищают нас своими образамиЭто произошло до того, как один из других королевских экспертов предположил, что Кейт хочет еще одного ребенка, поскольку герцогиня Кембриджская, несмотря на свои королевские обязанности, была и остается прирожденной матерью и очень заботится о своем потомстве.

При этом также утверждают, что сам Уильям якобы "доволен" тремя детьми.

Ранее распространяли слухи, что Кейт Миддлтон давно планировала родить четырех детей, но планы на четвертого ребенка были отложены из-за пандемии коронавируса.

Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма в апреле 2011 года. С тех пор у пары появились на свет двое мальчиков и одна девочка.

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Автор: Виолетта Орлова