Дочь принца Гарри и Меган Маркл заняла восьмую строчку в очереди на престол. Данные о месте престолонаследия также были указаны на сайте.

На сайт королевской семьи royal.uk внесли новые данные о герцогине Сассекской. Биографию Меган Маркл обновили, добавив к ней, что герцогиня теперь мать двоих детей - сына Арчи и дочери Лилибет. Правки внесли через два месяца после появления девочки на свет.

Профиль 40-летней герцогини Сассекской, которая сейчас живет в особняке за $14 млн в Калифорнии с двумя детьми и 36-летним мужем принцем Гарри, не обновлялся, когда Лили родилась 4 июня 2021 года. Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор, второй ребенок герцога и герцогини Сассекских. Она появилась на свет в Санта-Барбаре, штат Калифорния, и занимает восьмую строчку в очереди на престол. Данные о месте престолонаследия также были указаны на сайте.

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Раздел "О себе" для Меган раньше имел такую информацию: "Герцогиня Сассекская, урожденная Рэйчел Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в часовне Святого Георгия в Виндзоре в мае 2018 года. У герцога и герцогини есть один ребенок, сын Арчи Маунтбеттен-Виндзор".

Обновление на royal.uk появилось через несколько дней после того, как это упущение было подчеркнуто королевскими экспертами, которые отметили, что принц Эндрю, который сейчас ввязался в очередной секс скандал, все еще числится восьмым в списке, передает ТСН со ссылкой на Daily Mail.

Напомним, имя двухлетнего брата Лилибет Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора было добавлено к списку royal.uk только через 15 дней после рождения в мае 2019 года.

А что касается ее двоюродного брата принца Луи, который является вторым сыном принца Уильяма и Кейт Миддлтон, его имя было добавлено в список через 12 дней после рождения.

А сын Зары и Майка Тиндоллов Лукас, который занимает 22-е место в очереди на престол, был указан на веб-сайте с момента его рождения в марте 2021 года.

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Автор: Ирина Погорелая