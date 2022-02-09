50-летняя актриса не может двигаться самостоятельно и имеет проблемы со зрением.

Стали известны новые подробности о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием.

Как пишет "КП", актриса последнее время постоянно находится в загородном доме в Подмосковье, иногда ее возят на процедуры в клинику. По данным очевидцев, узнать актрису крайне сложно - она сейчас "очень полная, с одутловатым лицом".

Окружение 50-летней Заворотнюк рассказывает, что она измучена болезнью и ожиданием улучшений, поэтому иногда ей дают успокоительное.

"Анастасия большую часть времени проводит в коляске в горизонтальном положении, хотя раньше она больше сидела. У нее частично парализована правая часть тела, она не может двигаться без посторонней помощи и шевелить рукой. Есть проблемы со зрением, произношением. Анастасия применяет препараты, которые поддерживают ее, из-за чего она сильно поправилась и изменилась до неузнаваемости. Она не может долго сохранять концентрацию внимания", - рассказал знакомый семьи Анатолий Демидов.

Читайте такжеДочку Заворотнюк разозлили вопросы об онкобольной матери

По его словам, иногда кажется, что актриса вообще безучастна к происходящему - словно в прострации. Позитивной динамики пока нет.

"Врачи сказали, что болезнь неизлечима. Вопрос стоит только о продлении жизни", - добавил он.

Член-корреспондент российской Академии наук, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков рассказал, что Заворотнюк некоторое время была на глюкокортикоидах. При употреблении их в большом количестве появляется "синдром Кушинга" - становится одутловатое, полное лицо, накапливается жидкость в тканях. Они значительно ослабляют имунную систему.

"Обычно их применяют для того, чтобы снять отек в мозге. Это стандартная терапия для тяжелых больных глиобластомой. Во время операции ей удалили довольно большую часть мозга: опухоль и ткани вокруг... Мозговая деятельность, безусловно, повреждена. Это же болезнь головного мозга, поэтому он не может не повредиться", - говорит эксперт.

Болезнь Анастасии Заворотнюк

Напомним, первые новости о болезни Заворотнюк стали появляться осенью 2019 года. СМИ сообщили о том, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна и попала в больницу.

В мае 2020 года впервые официально озвучили диагноз Заворотнюк – глиобластома.

Летом 2021 года друг Заворотнюк раскрыл правду о ее состоянии. По его словам, у нее нет волос, и она передвигается на коляске.