Певица рассказала о новом этапе в своей жизни.

Украинская певица Славия, которая на днях выпустила новую песню "Любов любов", поблагодарила фанатов за теплый прием ее трека и сказала, что ей самой сейчас сложно сдерживать слезы.

"С началом нового этапа в моей жизни и творчества я выбрала "новую искренность", и начала говорить песнями, рассказывать в треках о собственном опыте. Песня "Любов любов" полна любви и уважения к собственному прошлому. Для меня она символизирует принятие того, что произошло, принятия себя и открытость к новому будущему", - сказала певица.

"Невероятная песня. Переслушала несколько раз", "Вы невероятная женщина," "Будь счастлива, солнышко! Ты этого заслуживаешь", "Новой любви и вдохновения для творчества", - пишут поклонники в комментариях.

Читайте такжеПотап пошалил с обнаженной Настей Каменских на публике (фото)Напомним, в апреле 2021 года стало известно о разводе Славии и Дзидзьо, которые состояли в браке целых 20 лет. Комментируя развод, Ярослава заявила, что со своей стороны она сделала все, чтобы спасти брак: "Моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба".

Пока никто из них не комментирует свою личную жизнь, скрывая ее от объективов камер и лишних глаз.

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Автор: Диана Могилевич